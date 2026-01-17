Nella serata di ieri, sull’autostrada A1 in direzione sud, si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion all’altezza dello svincolo per il raccordo A14 di Casalecchio-Firenze. L’incidente ha causato il decesso del conducente, Santo, di 59 anni, che si è ribaltato durante il sinistro. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Bologna, 17 gennaio 2026 – Incidente morta le, ieri sera, in autostrada: sull'A1, all'altezza dello svincolo per il raccordo A14 di Casalecchio-Firenze, direzione sud, si è ribaltato un camion e il conducente è morto sul colpo. Ha perso tragicamente la vita Santo Cocomero, camionista di 59 anni residente a Portomaggiore, nel Ferrarese, ma nato in Sicilia. L'autoarticolato arrivava da Firenze e, mentre si immetteva sul raccordo in direzione Ancona ha perso il controllo del mezzo pesante, che è andato a sbattere contro il new jersey e si è ribaltato sul fianco sinistro. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santo muore a 59 anni nell’incidente in A1, all’altezza dello svincolo per il raccordo A14

Leggi anche: Raccordo Perugia-Autostrada A1: incidente fra due auto, conducente incastrato nell’abitacolo

Leggi anche: Incidente sullo svincolo autostradale dell’A1: muore 39enne di Portici. Ieri i funerali

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Alberto Zapolla muore nella centrale del 118, i colleghi tentano di rianimarlo: «Ci abbiamo messo l'anima per salvarlo. Nulla è stato...; Colleferro, operaio muore schiacciato da un trasformatore: sono già 9 le vittime sul lavoro nei primi 13 giorni del 2026.

Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Walter Viola Chiesa Santo Stefano oggi 2 gennaio ore 18.00 - facebook.com facebook