Incidente stradale auto esce di strada e finisce su un campo | estratto il conducente dal veicolo

Un incidente stradale si è verificato nel Comune di Monteleone d’Orvieto, in località Santa Maria. Un’auto è uscita di strada e si è fermata in un campo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il conducente dal veicolo. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dell’uomo. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire l’accaduto.

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel Comune di Monteleone d’Orvieto, in località Santa Maria. Un’autovettura guidata da un uomo di settant’anni è uscita di strada per poi terminare la propria corsa in un campo. I vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto e di Città della Pieve. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Automobilista sfiora il disastro su strada provinciale: veicolo impattato dal guardrail, conducente estratto illesoUn giovane di 23 anni ha sfiorato la tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 1 febbraio, quando il veicolo che guidava, una Volkswagen, ha perso il... Perde il controllo dell'auto e finisce tra i rovi a bordo strada: conducente estratto dai Vigili del fuocoPer cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la persona alla guida ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada Si è... INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026 Temi più discussi: Incidente stradale a San Severo: auto esce fuori strada e si ribalta lungo la Provinciale 27; Auto esce di strada e finisce nella scarpata, donna soccorsa con Pegaso; Incidente a Ciriè: auto esce di strada e si ribalta nel fosso, conducente in ospedale; Auto esce di strada nella notte a Lazise, due feriti in condizioni serie. Esce di strada, l’auto si ribalta e finisce in un campoL’incidente in località Santa Maria, verso Monteleone di Orvieto ... msn.com Incidente a Santa Maria: esce di strada con l'auto e finisce in un campoIncidente in località Santa Maria, in direzione Monteleone di Orvieto, dove un settantenne alla guida di un'auto è uscito di strada finendo in un campo. Stando a quanto ricostruito, l'incidente è avve ... corrieredellumbria.it TRIS Siracusa. . 8. Grave incidente stradale a Palermo dove un Audi si è scontrata frontalmente con una Ford. Ad avere la peggio il conducente della prima, ricoverato in prognosi riservata - facebook.com facebook Torino, ancora un morto per incidente stradale: motociclista perde la vita in via Sansovino. Sette vittime in cinque giorni x.com