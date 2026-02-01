Automobilista sfiora il disastro su strada provinciale | veicolo impattato dal guardrail conducente estratto illeso

Un giovane di 23 anni ha rischiato grosso domenica pomeriggio sulla strada provinciale 1 vicino al Canale di Pirro. La sua Volkswagen ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail. L’auto si è fermata a pochi centimetri dal disastro, ma per fortuna il conducente è uscito illeso. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno estratto il ragazzo dall’abitacolo senza riportare ferite gravi.

Un giovane di 23 anni ha sfiorato la tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 1 febbraio, quando il veicolo che guidava, una Volkswagen, ha perso il controllo sulla strada provinciale 1, in prossimità del Canale di Pirro, nell'area rurale di Fasano. L'auto, dopo aver abbandonato la carreggiata, è stata investita frontalmente da un guardrail metallico che costeggia l'arteria. L'impatto è stato così violento da far penetrare la lamiera del paraurti anteriore, e successivamente del tetto, all'interno dell'abitacolo, in senso verticale, con il veicolo letteralmente trafitto dalla struttura di sicurezza.

