Automobilista sfiora il disastro su strada provinciale | veicolo impattato dal guardrail conducente estratto illeso

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni ha rischiato grosso domenica pomeriggio sulla strada provinciale 1 vicino al Canale di Pirro. La sua Volkswagen ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail. L’auto si è fermata a pochi centimetri dal disastro, ma per fortuna il conducente è uscito illeso. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno estratto il ragazzo dall’abitacolo senza riportare ferite gravi.

Un giovane di 23 anni ha sfiorato la tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 1 febbraio, quando il veicolo che guidava, una Volkswagen, ha perso il controllo sulla strada provinciale 1, in prossimità del Canale di Pirro, nell’area rurale di Fasano. L’auto, dopo aver abbandonato la carreggiata, è stata investita frontalmente da un guardrail metallico che costeggia l’arteria. L’impatto è stato così violento da far penetrare la lamiera del paraurti anteriore, e successivamente del tetto, all’interno dell’abitacolo, in senso verticale, con il veicolo letteralmente trafitto dalla struttura di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

automobilista sfiora il disastro su strada provinciale veicolo impattato dal guardrail conducente estratto illeso

© Ameve.eu - Automobilista sfiora il disastro su strada provinciale: veicolo impattato dal guardrail, conducente estratto illeso

Approfondimenti su Fasano Canale di Pirro

Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente

Conducente perde il controllo sulla provinciale, auto trafitta da guardrail: miracolato

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla provinciale 1 a Fasano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.