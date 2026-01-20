Incidente a Zanica | auto contro moto grave ragazzo di 17 anni

Un incidente si è verificato oggi sulla Sp120 a Zanica, in provincia di Bergamo, coinvolgendo un’auto e una moto. Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità, che stanno intervenendo sul luogo per i rilievi e il soccorso.

Zanica (Bergamo), 20 gennaio 2026 – Grave incidente sulla Sp120 all’altezza di Zanica, in provincia di Bergamo. Per cause che i carabinieri intervenuti sul posto dovranno appurare, intorno alle 17.30 di oggi martedì 20 gennaio  un’auto e una moto si sono scontrate e il centauro, un ragazzo di 17 anni, è stato violentemente sbalzato sulla strada a seguito dell’impatto, a circa 4 metri di distanza dal punto dello scontro.  Il ragazzo ha riportato gravi traumi al torace e all’addome. Soccorso da automedica e ambulanza, è stato portato all ’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni, in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

