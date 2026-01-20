Incidente a Zanica | auto contro moto grave ragazzo di 17 anni

Un incidente si è verificato oggi sulla Sp120 a Zanica, in provincia di Bergamo, coinvolgendo un’auto e una moto. Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità, che stanno intervenendo sul luogo per i rilievi e il soccorso.

