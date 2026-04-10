Nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada del Santo tra Loreggia e il confine comunale, si è verificato un incidente frontale tra due camion. Nello scontro una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche.

LOREGGIA (PADOVA) - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla Regionale 308, nota anche come nuova strada del Santo, al confine tra Loreggia (Padova) e Resana (Treviso). I veicoli coinvolti, stando alle prima informazioni, sono due camion e il drammatico bilancio sarebbe di un morto e tre feriti uno dei quali in fin di vita rimasto incastrato nella cabina. Sul posto stanno intervenendo l'ambulanza da Castelfranco e l'elisoccorso Leone 1 da Treviso. Rilievi a cura della polizia locale e stradale. Pesanti gli effetti sul traffico con lunghe code. La 308 è tristemente nota per gli incidenti mortali che vi si verificano con frequenza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra camion sulla strada del Santo, un morto e tre feriti. Uno è in fin di vita

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INCIDENTE SPAVENTOSO TRA CAMION SULL'A1: UN MORTO E FEIRTI. I MEZZI TOTALMENTE DISTRUTTI

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