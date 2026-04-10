Incidente con la moto 33enne a Careggi

Oggi, poco dopo le 15, un incidente stradale si è verificato a Careggi coinvolgendo una moto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso dell'Asl Toscana Sud Est. Un uomo di 33 anni è stato trasportato in ospedale. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.

Poco dopo le 15 di oggi il 118 dell'Asl Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente stradale che ha visto coinvolta una moto. Il sinistro è avvenuto a Loro Ciuffenna in piazza Borro di Tonino. Per i soccorsi sul posto sono intervenuti un'automedica del Valdarno, la Misericordia di Loro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Incidente tra moto e auto alla Stazione Tuscolana, morto il motociclista 33enneGrave incidente stradale vicino alla stazione Tuscolana a Roma, dove un 33enne è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto guidata da un 30enne.

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L'incidente mortale di Acquedolci, Caronia a lutto per la scomparsa di Domenico e Giuseppe https://qds.it/incidente-mortale-ss113-acquedolci-domenico-gerbino-giuseppe-crisci-caronia/ - facebook.com facebook

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