Incidente con il monopattino a Basiano | 31enne trasportato in ospedale in condizioni gravissime

Questa mattina a Basiano, un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con il monopattino. La caduta ha fatto scattare l’allarme tra i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in condizioni molto serie. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari, ma le sue condizioni restano preoccupanti.

La caduta e l'allarme dei soccorsi. Grave incidente nella mattinata di venerdì 30 gennaio 2026 a Basiano, comune di circa tremila abitanti in provincia di Milano. Un uomo di 31 anni, residente a Milano, è caduto dal monopattino elettrico riportando un trauma cranico di estrema gravità. I soccorsi sono stati attivati immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, inviati dalla centrale operativa dell' AREU. L'incidente sulla provinciale 207. L'episodio si è verificato sulla strada provinciale 207, dove il 31enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del monopattino mentre si trovava sul marciapiede.

