Incendio al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano il rogo nei locali adibiti dormitorio evacuate 30 persone - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato nei locali destinati a dormitorio all’interno del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di circa 30 persone. Sul luogo stanno lavorando i tecnici per accertare le cause dell’incendio e svolgere i rilievi necessari. La situazione è sotto controllo, ma le operazioni di verifica sono ancora in corso.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio: sul posto stanno operando i tecnici per i rilievi necessari e per stabilire l’agibilità della struttura Momenti di preoccupazione nella mattinata di venerdì al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove un incendio è scoppiato nei locali utilizzati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

incendio al conservatorio giuseppe verdi di milano il rogo nei locali adibiti dormitorio evacuate 30 persone video
© Ilgiornaleditalia.it - Incendio al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, il rogo nei locali adibiti dormitorio, evacuate 30 persone - VIDEO

Milano, principio d’incendio al Conservatorio: evacuate 30 persone dal dormitorioLe fiamme sarebbero divampate in mattinata tra alcuni materassi, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano: evacuate 30 personeUn incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all'interno del dormitorio del Conservatorio di Milano.

Si parla di: Conservatorio, la sfida di Acocella.

conservatorio giuseppe verdi incendio al conservatorio giuseppeIncendio a Milano, evacuate persone in ostello di fianco al Conservatorio(V.: ‘Principio d’incendio al Conservatorio…’ delle 9.21) (ANSA) – MILANO, 10 APR – Si è sviluppato all’interno del Babila Hostel & Bistrot il principio di incendio che si è verificato questa mattina ... espansionetv.it

conservatorio giuseppe verdi incendio al conservatorio giuseppePrincipio d’incendio in un ostello del centro di Milano accanto al Conservatorio, una trentina di evacuatiPrincipio d'incendio al Babila Hostel & Bistrot accanto al Conservatorio Giuseppe Verdi. Nessun ferito tra gli ospiti ... ilfattoquotidiano.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.