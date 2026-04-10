Incendio al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano il rogo nei locali adibiti dormitorio evacuate 30 persone - VIDEO

Un incendio si è sviluppato nei locali destinati a dormitorio all’interno del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di circa 30 persone. Sul luogo stanno lavorando i tecnici per accertare le cause dell’incendio e svolgere i rilievi necessari. La situazione è sotto controllo, ma le operazioni di verifica sono ancora in corso.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio: sul posto stanno operando i tecnici per i rilievi necessari e per stabilire l’agibilità della struttura Momenti di preoccupazione nella mattinata di venerdì al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove un incendio è scoppiato nei locali utilizzati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incendio al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, il rogo nei locali adibiti dormitorio, evacuate 30 persone - VIDEO Milano, principio d’incendio al Conservatorio: evacuate 30 persone dal dormitorioLe fiamme sarebbero divampate in mattinata tra alcuni materassi, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano: evacuate 30 personeUn incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all'interno del dormitorio del Conservatorio di Milano. Si parla di: Conservatorio, la sfida di Acocella. Incendio a Milano, evacuate persone in ostello di fianco al Conservatorio(V.: ‘Principio d’incendio al Conservatorio…’ delle 9.21) (ANSA) – MILANO, 10 APR – Si è sviluppato all’interno del Babila Hostel & Bistrot il principio di incendio che si è verificato questa mattina ... espansionetv.it Principio d’incendio in un ostello del centro di Milano accanto al Conservatorio, una trentina di evacuatiPrincipio d'incendio al Babila Hostel & Bistrot accanto al Conservatorio Giuseppe Verdi. Nessun ferito tra gli ospiti ... ilfattoquotidiano.it