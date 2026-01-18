Incendio in centro storico donna intrappolata nel fumo salvata dai pompieri Quattro persone evacuate

Nella mattina di domenica 18 gennaio, un incendio ha interessato un appartamento nel centro storico di Forlì, in via Bufalini. Due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute prontamente, riuscendo a salvare una donna rimasta intrappolata nel fumo. Quattro persone sono state evacuate in via precauzionale. L’intervento ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza la zona.

Paura un incendio, avvenuto in pieno centro storico a Forlì. Nella mattinata di domenica (18 gennaio), attorno alle 9,15, due squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Forlì sono intervenute in via Bufalini per un incendio sviluppatosi all’interno in un appartamento al primo piano.Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Incendio in centro storico a Forlì: salvata una donna, 4 evacuati tra cui un neonato

Nella mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato in un appartamento nel centro storico di Forlì. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di salvare una donna e di evacuare quattro persone, tra cui un neonato. L’evento ha causato momenti di preoccupazione nella zona, ma nessuno ha riportato gravi conseguenze. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incendio. Leggi anche: Incendio in un appartamento, poliziotti salvano donna invalida intrappolata tra fumo e fiamme La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. #Forlì, #incendio stamattina in un edificio in zona centro storico: una donna, rimasta bloccata all’interno per il denso fumo, salvata dai #vigilidelfuoco. Evitata la propagazione delle fiamme all’intera struttura #18gennaio x.com Principio di incendio questa mattina nella chiesa di San Pietro, in centro storico a Reggio Emilia: fumo dalla sagrestia e intervento dei vigili del fuoco in pieno centro storico. La situazione è stata gestita rapidamente e sono in corso le verifiche. Sul posto Sere - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.