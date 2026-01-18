Incendio in centro storico donna intrappolata nel fumo salvata dai pompieri Quattro persone evacuate

18 gen 2026

Nella mattina di domenica 18 gennaio, un incendio ha interessato un appartamento nel centro storico di Forlì, in via Bufalini. Due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute prontamente, riuscendo a salvare una donna rimasta intrappolata nel fumo. Quattro persone sono state evacuate in via precauzionale. L’intervento ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza la zona.

Paura un incendio, avvenuto in pieno centro storico a Forlì. Nella mattinata di domenica (18 gennaio), attorno alle 9,15, due squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Forlì sono intervenute in via Bufalini per un incendio sviluppatosi all’interno in un appartamento al primo piano.Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Incendio in centro storico a Forlì: salvata una donna, 4 evacuati tra cui un neonato
Nella mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato in un appartamento nel centro storico di Forlì. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di salvare una donna e di evacuare quattro persone, tra cui un neonato. L’evento ha causato momenti di preoccupazione nella zona, ma nessuno ha riportato gravi conseguenze. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incendio.

