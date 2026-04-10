Un uomo ha presentato domanda per il reddito di cittadinanza presso un Caf di Cairo Montenotte mentre era in carcere, durante un permesso premio. Il centro fiscale ha accolto la sua richiesta e ha avviato le pratiche per l’erogazione dell’aiuto economico, che successivamente gli è stato concesso. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione del soggetto da parte di un giudice, che ha escluso ogni illecito.

Presenta la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza in un Caf di Cairo Montenotte, durante un permesso premio (era detenuto in carcere) e il centro fiscale la accoglie finché l’aiuto economico non gli viene effettivamente erogato. Solo che la normativa di allora prevedeva che se qualcuno del nucleo familiare del richiedente fosse stato in regime di limitazione penale della libertà, non era possibile avere accesso al contributo statale. Il caso ha visto al centro un uomo di Cairo che ieri mattina è finito davanti al collegio dei giudici del tribunale di Savona. Dopo il dibattimento è stato assolto dall’accusa di aver indebitamente percepito il sussidio, perché il fatto non costituisce reato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Incassava il reddito di cittadinanza mentre era in carcere, giudice lo assolve

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