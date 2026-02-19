La truffa e la beffa re delle criptovalute col sussidio in tasca | evadeva il fisco mentre incassava il Reddito di Cittadinanza

Il nome di Marco Rossi compare in un caso di truffa e evasione fiscale, causata dalla sua attività nel mondo delle criptovalute. Rossi, noto come uno dei principali investitori digitali, ha approfittato del Reddito di Cittadinanza per sostenere i suoi investimenti, mentre evitava di pagare le tasse. La Guardia di Finanza ha scoperto che Rossi incassava regolarmente il sussidio statale, ma continuava a operare illegalmente online. La vicenda mostra come alcuni sfruttino strumenti di sostegno pubblico per fini personali. La procura sta indagando per fare luce sulla vicenda.

Ebbene sì, ancora una volta ci ritroviamo alle prese con chi ha trasformato lo Stato in un bancomat a fondo perduto. L’ultima vergogna – e l’ennesima truffa sullo sfondo del Rdc comminata a suon evasioni fiscali con tanto di percezione del sussidio – arriva da Foggia, dove la Guardia di Finanza ha smascherato un “mago” della finanza digitale che, tra un’operazione milionaria in Bitcoin e l’altra, non disdegnava il sostegno pubblico. Un paradosso intollerabile che conferma, ancora una volta, come il Reddito di cittadinanza sia stato per troppi anni il rifugio dorato di furbetti e criminali, alla faccia di chi ha davvero bisogno di assistenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

