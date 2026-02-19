La truffa e la beffa re delle criptovalute col sussidio in tasca | evadeva il fisco mentre incassava il Reddito di Cittadinanza
Il nome di Marco Rossi compare in un caso di truffa e evasione fiscale, causata dalla sua attività nel mondo delle criptovalute. Rossi, noto come uno dei principali investitori digitali, ha approfittato del Reddito di Cittadinanza per sostenere i suoi investimenti, mentre evitava di pagare le tasse. La Guardia di Finanza ha scoperto che Rossi incassava regolarmente il sussidio statale, ma continuava a operare illegalmente online. La vicenda mostra come alcuni sfruttino strumenti di sostegno pubblico per fini personali. La procura sta indagando per fare luce sulla vicenda.
Ebbene sì, ancora una volta ci ritroviamo alle prese con chi ha trasformato lo Stato in un bancomat a fondo perduto. L’ultima vergogna – e l’ennesima truffa sullo sfondo del Rdc comminata a suon evasioni fiscali con tanto di percezione del sussidio – arriva da Foggia, dove la Guardia di Finanza ha smascherato un “mago” della finanza digitale che, tra un’operazione milionaria in Bitcoin e l’altra, non disdegnava il sostegno pubblico. Un paradosso intollerabile che conferma, ancora una volta, come il Reddito di cittadinanza sia stato per troppi anni il rifugio dorato di furbetti e criminali, alla faccia di chi ha davvero bisogno di assistenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Ci mancava solo il Reddito di “pokeranza”: l’ultima truffa col sussidio grillino in una bisca clandestina…Una truffa con il Reddito di cittadinanza ha portato a una scoperta insolita: alcuni beneficiari usano il sussidio per giocare d’azzardo in una bisca clandestina.
'Mago' delle criptvalute elude il fisco, reinveste in bitcoin e intasca anche il reddito di cittadinanzaA Foggia, un noto esperto di criptovalute ha evitato il pagamento delle tasse, reinvestendo i profitti in Bitcoin e ricevendo anche il reddito di cittadinanza.
Truffato con i bitcoin - Storie italiane 02/01/2026
Argomenti discussi: Truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; Dalla truffa della ballerina a quella del Caf, come difendersi dai raggiri sul cellulare; Truffe anziani: il finto carabiniere ancora in azione; La truffa della ballerina su WhatsApp: come funziona il falso voto per Federica e cosa rischiate.
Si sta diffondendo sempre di più la truffa del CAF, un tentativo di raggiro degli utenti che sfrutta una comunicazione via SMS: ecco come fare ad evitarlaSi sta diffondendo sempre di più la truffa del CAF, un tentativo di raggiro degli utenti che sfrutta una comunicazione via SMS: ecco come funziona e come evitarla ... libero.it
Bergamo, la truffa del test di intelligenza gratuito: «Così ci si ritrova abbonati a servizi non richiesti». Cosa fare se ci si cascaLe segnalazioni arrivate ad Adiconsum, i più colpito sono i possessori di Postepay. I consigli per interrompere l'acquisto e riavere il denaro ... bergamo.corriere.it
Ci mancava solo il Reddito di “pokeranza”: l’ultima truffa col sussidio grillino in una bisca clandestina…- facebook