Inaugurata una nuova pinacoteca nel cuore dell' ospedale di Venezia

È stata inaugurata una nuova pinacoteca nell’ospedale di Venezia, che ospita venti dipinti e otto sculture del Seicento e del Settecento. Dopo trent’anni di assenza, l’Ulss 3 ha riacquisito questo importante patrimonio artistico, originario dell’isola di San Clemente, e ora lo rende accessibile al pubblico, valorizzando un patrimonio culturale di rilevante valore storico e artistico.

All'interno venti grandi tele e otto sculture provenienti dall'isola di San Clemente. Un tesoro custodito da trent'anni in deposito Si tratta di opere di Marieschi, Pittoni, Zanchi, Ruschi, Ricchi, Lazzarini, tele di grandi dimensioni, tutte in un apprezzabile stato di conservazione, rimaste in custodia in un deposito del Museo del Patriarcato da quando l'isola, già ospedale psichiatrico, era stata venduta a compratori privati. Una soluzione obbligata, poiché «l’amministrazione dell’Ulss, in quel periodo, non era in grado né di garantirne la tutela né tanto meno di esporli con le dovute condizioni di salvaguardia in locali adeguati», ha spiegato oggi il direttore generale dell'azienda sanitaria, Edgardo Contato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: L'ex Drogheria Bazzi riprende vita proprio nel cuore del centro, inaugurata la nuova attività Leggi anche: Inaugurata una nuova sede di Coldiretti provinciale: "Un forte segnale di fiducia nel nostro territorio" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Brera, un anno record: oltre 500.000 visitatori in Pinacoteca e primo mese sold out per Palazzo Citterio; Facciamo pace: mostra collettiva di arte contemporanea a Racconigi - Inaugurazione sabato 24 gennaio alla Pinacoteca civica Levis Sismonda; La Pinacoteca piace ai senesi. Nel 2025 numeri in crescita; Montepulciano: Museo Civico Pinacoteca Crociani; dal 17 gennaio al 13 marzo chiusura temporanea per completare il progetto di riorganizzazione degli spazi e delle collezioni. Venezia: riapre al pubblico il tesoro artistico di San ClementeVenti dipinti e otto sculture del Seicento e Settecento tornano a Venezia, esposti alla Scuola Grande di San Marco ... it.blastingnews.com Verso la nuova Pinacoteca: Palazzo Oir funzioneràIl presidente della Fondazione Cassa di Rsparmio Lorenzi: Felici di donare la nostra raccolta sino ad oggi poco visitata. Sarà uno spazio di alto livello. msn.com Verrà inaugurata entro il 2028 la nuova Fiera di Riva del Garda. - facebook.com facebook Inaugurata oggi la nuova Centrale Operativa della Polizia Locale del @ComuneMI. La nuova infrastruttura utilizza un’architettura software di nuova generazione basata su #genesiX, la piattaforma digitale sviluppata da #Leonardo per far fronte alle nuove sfid x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.