avellino sequestri di prodotti contraffatti pasquali

La Guardia di Finanza di Avellino ha sequestrato diversi prodotti contraffatti legati alla Pasqua durante un'operazione condotta nella provincia. L'intervento ha interessato vari punti vendita e depositi, portando al ritiro della merce illecita. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto. L'operazione si inserisce in un'azione più ampia di contrasto alla contraffazione nella regione.

AVELLINO, 19 MARZO 2026 – Operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione nella provincia di Avellino. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno sequestrato numerose confezioni di uova di Pasqua contenenti gadget con marchi contraffatti. In particolare, all’interno delle confezioni era presente un pallone da calcio riportante il logo ufficiale di una squadra locale, risultato alterato e non autorizzato, nonostante il marchio sia regolarmente registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L’attività è stata avviata nell’ambito di un servizio mirato al contrasto della vendita di prodotti illegali nel periodo pasquale. Ricostruita la filiera della contraffazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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