Labaro della prima guerra mondiale finisce in vendita su un sito di e-commerce | recuperato dai carabinieri

I carabinieri di Firenze hanno recuperato un labaro della Prima Guerra Mondiale che era finito in vendita su un sito di e-commerce. Dopo oltre quarant’anni, il pezzo di storia dei bersaglieri torna tra le mani di chi lo cerca da tempo. Gli agenti hanno intercettato l’annuncio online e sono intervenuti, recuperando l’oggetto prima che potesse essere venduto a un acquirente ignaro. Ora il labaro sarà consegnato al museo militare, dove potrà essere conservato e mostrato alle generazioni future.

FIRENZE – Dopo oltre quarant'anni di assenza, un pezzo di storia del corpo dei bersaglieri torna "a casa". Si è svolta oggi a Roma, nella cornice della caserma La Marmora, la solenne cerimonia di restituzione di un labaro storico risalente alla Prima Guerra Mondiale, sottratto negli anni '80 dalla sezione di Pinerolo dell' Associazione nazionale bersaglieri (Anb). Il cimelio è stato consegnato nelle mani del generale di corpo d'armata Giuseppenicola Tota, presidente dell'Anb, alla presenza dei vertici dell'Arma dei Carabinieri, tra cui il generale Massimo Mennitti e il generale Antonio Petti, comandante del Nucleo tutela patrimonio culturale (Tpc).

