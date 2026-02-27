Consegnate a quattro studenti del Mossotti le borse di studio dedicate all' imprenditore Enrico Badà

Nei giorni scorsi, quattro studenti del Mossotti hanno ricevuto le borse di studio intitolate all'imprenditore Enrico Badà. La consegna si è svolta presso la scuola, con la presenza di rappresentanti dell’istituto e dei beneficiari. Le borse di studio sono state assegnate in riconoscimento ai risultati accademici degli studenti e rappresentano un supporto economico per il loro percorso scolastico.

I riconoscimenti, del valore di 750 euro ciascuno, sono assegnati a Capra Letizia, Invernizzi Alessandro, Ferrario Erika e Amabile Ilaria, studenti maturandi.