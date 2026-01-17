Nasce un nuovo spazio verde sopra le Mura con percorso pedonale-ciclabile e area fitness

È stato approvato un nuovo spazio verde sopra le Mura, che comprende un percorso pedonale e ciclabile e un’area fitness. A causa di limitazioni tecniche legate alla presenza del collettore fognario pubblico, il collegamento ciclabile tra via Volano e il vallo delle Mura non potrà essere realizzato come previsto inizialmente. La società Md ha adottato soluzioni alternative in accordo con le autorità competenti per valorizzare l’area e promuovere il benessere dei cittadini.

Nuovo progetto verde approvato. Preso atto dell’impossibilità tecnica di realizzare il collegamento ciclabile tra via Volano e il vallo delle Mura secondo la configurazione originariamente approvata, a causa dell’interferenza con il collettore fognario pubblico, la società Md in accordo con il Comune ha proposto una variante progettuale che prevede la sostituzione della pista ciclabile con un percorso pedonale-ciclabile finalizzato al collegamento con l’area verde ‘sopra mura’. Verrà realizzata un’area fitness tipo calisthenics, circondata da una quinta di siepe a ridosso del muro di confine: non sarà più dunque un’area di mero passaggio, ma un nuovo spazio di sosta per gli sportivi e fruitori delle Mura. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: L’area verde per sport e fitness. Il Fornasè quartiere giardino con servizi dedicati alla salute Leggi anche: Nuovo percorso pedonale per l’Istituto Agrario di Limbiate nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Mombello La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scampia, nasce la “microforesta di comunità”:400 piantine in uno spazio verde pubblico; Napoli, a Scampia inaugurata la prima “Microforesta di Comunità”; Parigi: una nuova area verde urbana nasce proprio in questa piazza nel 10° arrondissement; Bagnacavallo. Verso la conclusione i lavori della vasca di laminazione del Redino: nasce un nuovo parco pubblico. Scampia, il cemento lascia spazio al verde: nasce la “Microforesta di Comunità” - Giovedì 15 gennaio, alle ore 10:30, il Comparto H di via Zuccarini ospiterà la "Festa alla ... cronachedellacampania.it Napoli, a Scampia inaugurata la prima “Microforesta di Comunità” - Questo nuovo spazio verde pubblico nasce da un percorso condiviso ... msn.com

Un nuovo spazio verde e nuovi alberi per la scuola dell’infanzia di Borgonuovo - Sarà a disposizione dei bambini in attesa della conclusione dei lavori per il nuovo nido che garantirà 20 posti ... luccaindiretta.it

Aerospazio, la Sicilia fa sistema: nasce il nuovo Distretto. I dettagli - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.