L’Università di Siena sale di nuovo nella classifica QS Europe. Per il terzo anno consecutivo, l’ateneo toscano migliora il suo posizionamento, passando dalla 279ª alla 262ª posizione su quasi mille università europee. Un risultato che conferma la crescita e l’impegno dell’ateneo, anche se resta ancora lontano dai primi posti.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – L’Università di Siena ha ottenuto per il terzo anno consecutivo un risultato positivo in miglioramento nel ranking QS Europe, passando alla 262° posizione di quest’anno su 958 università valutate in Europa (nella rilevazione del 2025 si trovava alla 279° posizione). A livello italiano l’ateneo senese conquista il 18° posto su 64 presenti in classifica. Contribuiscono al risultato positivo soprattutto la reputazione accademica, il numero di pubblicazioni per docente, le azioni e la ricerca nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. Ancora una volta l’Università di Siena afferma la sua buona performance anche per quanto riguarda la mobilità studentesca in entrata e in uscita per cui è rispettivamente al secondo e al terzo posto in Italia (38 e 22 in Europa), a conferma delle molte opportunità offerte agli studenti iscritti per fare un’esperienza di studio all’estero, o per un’esperienza a Siena, per gli studenti internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Università di Siena migliora nella classifica QS Europe 2026

Quattordici università italiane entrano nella top 200 europea secondo la classifica QS World University Rankings: Europa 2026.

