Villaricca piange la scomparsa di Rocco D’Alterio, vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte a Mugnano. La notizia ha colpito la comunità, che si unisce nel cordoglio. Rocco D’Alterio era residente a Villaricca e la sua perdita rappresenta un momento di dolore per tutta la città.

Tragico incidente stradale nella notte a Mugnano, dove Rocco D’Alterio, residente a Villaricca, ha perso la vita. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe schiantato con la propria auto contro un muro nei pressi del mercato ittico di Mugnano. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli. zazoom. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villaricca in lutto, addio a Rocco D’Alterio: fatale l’incidente a Mugnano

Leggi anche: Tragedia a Bologna: grave lutto per Laura Pausini: incidente stradale fatale

Leggi anche: Politica livornese in lutto, addio all’ex consigliere comunale Rocco Martorano: aveva 82 anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Napoli in lutto per Gino Nicolais, scienziato e uomo delle istituzioni, scomparso oggi all’età di 83 anni - facebook.com facebook