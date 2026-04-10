A Giugliano e Villaricca si è spento Antonio D’Alterio, fondatore della D’Alterio Group, una delle aziende più note nel campo della logistica a livello nazionale e internazionale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le comunità locali e il settore imprenditoriale campano. D’Alterio aveva contribuito allo sviluppo di un’impresa di rilievo nel settore, lasciando un segno importante nel panorama economico regionale.

Le comunità di Giugliano e Villaricca e il mondo dell’imprenditoria campana piangono la scomparsa di Antonio D’Alterio, uomo di straordinaria visione e pilastro fondatore della D’Alterio Group, azienda leader nel settore della logistica nazionale e internazionale. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nel tessuto produttivo del territorio, ma anche nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerne la determinazione e l'umanità. A dare l'annuncio del decesso è stata la stessa azienda attraverso i propri canali social ufficiali, con un messaggio carico di commozione che ne sottolinea la duplice veste di leader e guida familiare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, lutto nel mondo dell’imprenditoria: si è spento Antonio D’Alterio, fondatore della D’Alterio Group

Villaricca in lutto, addio a Rocco D’Alterio: fatale l’incidente a MugnanoTragico incidente stradale nella notte a Mugnano, dove Rocco D’Alterio, residente a Villaricca, ha perso la vita.

Marano e Calvizzano in lutto per la morte di Angelica D’Alterio: aveva 13 anniUn silenzio carico di dolore ha avvolto questa mattina Marano e Calvizzano, due comunità unite da una tragedia che ha colpito nel profondo.