A Roma si svolge il festival Impara Disrupt, dedicato all'Innovability, un evento che riunisce rappresentanti di settori diversi per discutere di transizione sostenibile. L’appuntamento si inserisce in un periodo in cui si intensificano le collaborazioni tra innovazione, finanza e istituzioni per definire nuovi modelli di sviluppo. La città si conferma come uno dei principali punti di incontro a livello nazionale per questo tipo di confronto.

In un momento in cui la transizione sostenibile richiede nuove alleanze tra innovazione, finanza e istituzioni, Roma si conferma punto di riferimento nazionale per il confronto sui modelli di sviluppo del futuro. Dal 13 al 15 aprile, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese, torna , in occasione della 9ª Giornata Mondiale dell'Innovazione delle Nazioni Unite (21 aprile). Promosso dal Think Tank Impatta e realizzato in collaborazione con Harmonic Innovation Group, Entopan e Fondazione Earth Day Italia, il Festival giunge alla sua terza edizione consolidando il proprio ruolo tra i principali appuntamenti italiani dedicati all'innovazione sostenibile e alla finanza d'impatto, inserendosi nel calendario ufficiale delle celebrazioni italiane dell'Earth Day. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Impatta Disrupt, il Festival italiano dell'Innovability

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Intervista a Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia

Temi più discussi: A Roma la terza edizione di Impatta Disrupt, il Festival italiano dell’Innovability; Impatta Disrupt, il Festival italiano dell’Innovability; Impatta Disrupt a Villa Borghese: tre giorni di innovazione sostenibile a Roma.

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INPS partecipa a Impatta Disrupt – Earth Day 2026! 13–15 aprile | Casa del Cinema – Roma Posti limitati – selezione attiva Candidature: [email protected] Iscrizione: eventbrite.it/e/biglietti-im… Programma completo: festivalimpatta.it x.com

Oltre gli stakeholder, le comunità: il cambiamento passa da qui Il 15 aprile, NeXt Nuova Economia per Tutti sarà protagonista a Impatta Disrupt, il festival dedicato all’innovazione sociale e all’impatto, nella cornice della Casa del Cinema di Roma. Alle 17:00 - facebook.com facebook