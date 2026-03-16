Torna Parole in cammino il Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia alla Biblioteca delle Oblate

Dal 19 al 21 marzo 2026, alla Biblioteca delle Oblate si svolgerà la nuova edizione di

Torna Parole in cammino il Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia, promosso dall’associazione La parola che non muore che si terrà alla Biblioteca delle Oblate dal 19 al 21 marzo 2026. Sono partner del Festival dell’Italiano la Regione Toscana, il Comune di Firenze, la Biblioteca delle Oblate, il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, l’associazione GENERATIO PRS e Unicoop Firenze, principale sponsor dell’evento. Fra gli altri soggetti coinvolti, fra pubblici e privati, oltre agli editori Zanichelli e Mondadori Edu, storici sponsor del festival, l’Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri, la Rete dei Licei... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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