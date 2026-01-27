Mariotto ha condiviso il ricordo della sua infanzia, caratterizzata da una famiglia complessa e difficoltà con un padre violento. In un'intervista, ha parlato del suo percorso di perdono e di come la figura materna abbia avuto un ruolo fondamentale nel suo sviluppo. Questa testimonianza offre uno sguardo sulla resilienza e sulla capacità di superare le sfide familiari con rispetto e comprensione.

Guillermo Mariotto ha raccontato la difficile infanzia, vissuta con un padre violento nei suoi confronti e verso i fratelli e le sorelle: "Ci picchiava perché non accettava l'amore tra noi e nostra madre". Nonostante il dolore, il giudice di Ballando con le Stelle ha scelto di perdonarlo a distanza di anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Guillermo Mariotto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Guillermo Mariotto

Argomenti discussi: Guillermo Mariotto: Mia madre ha cresciuto 6 figli da sola, papà mi picchiava ma l'ho perdonato; Guillermo Mariotto svela la drammatica infanzia: Mio padre violento, ci picchiava. Io l’unico a tenergli testa; Alex Belli, sorpresa in diretta alla compagna Delia Duran prima del parto: È un'idea vertiginosa; Mariotto contro la modella Ilaria Capponi: Scusarmi? Tutte bugie, vuole farsi pubblicità. E' stata esclusa per l'età, non perché è grassa.

Guillermo Mariotto rompe il silenzio e racconta un passato sconvolgenteGuillermo Mariotto svela la drammatica infanzia: Mio padre violento, ci picchiava. Io l’unico a tenergli testaInfanzia segnata dalla pauraGuillermo ... assodigitale.it

Mariotto un padre violento che li picchiava anche per gelosia. Il racconto dell’uccelloA La volta buona Guillermo Mariotto parla del padre violento, dei fratelli, della madre che era una regina, meravigliosa ... ultimenotizieflash.com

«Per lui ero una vergogna, ma in realtà ero l'unico che aveva la capacità di tenergli testa e se ne è andato». Guillermo Mariotto si è aperto davanti a Caterina Balivo, nella trasmissione La volta buona, raccontando senza filtri i momenti più duri della sua infanzi - facebook.com facebook