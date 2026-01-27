Guillermo Mariotto | Mia madre ha cresciuto 6 figli da sola papà mi picchiava ma l'ho perdonato

Mariotto ha condiviso il ricordo della sua infanzia, caratterizzata da una famiglia complessa e difficoltà con un padre violento. In un'intervista, ha parlato del suo percorso di perdono e di come la figura materna abbia avuto un ruolo fondamentale nel suo sviluppo. Questa testimonianza offre uno sguardo sulla resilienza e sulla capacità di superare le sfide familiari con rispetto e comprensione.

Guillermo Mariotto ha raccontato la difficile infanzia, vissuta con un padre violento nei suoi confronti e verso i fratelli e le sorelle: "Ci picchiava perché non accettava l'amore tra noi e nostra madre". Nonostante il dolore, il giudice di Ballando con le Stelle ha scelto di perdonarlo a distanza di anni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

