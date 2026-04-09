Un articolo pubblicato da un quotidiano approfondisce i dettagli di una presunta relazione tra un europarlamentare e il suo assistente. Secondo quanto riportato, l'europarlamentare avrebbe cambiato domicilio, mentre l'articolo si concentra sui rapporti tra i due e sui fatti legati a questa vicenda. L'accusa, avanzata da una persona chiamata Cerno, si basa su queste circostanze, senza ulteriori elementi o commenti ufficiali.

Ilaria Salis torna al centro delle polemiche, stavolta per una sua presunta relazione con il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin. A rilanciare il caso è stato Il Giornale, con una ricostruzione compiuta del direttore Tommaso Cerno, il quale ha parlato anche di casa in comune e di un cambio di domicilio. Sottolineando che le regole del Parlamento europeo vieterebbero l’assunzione di “partner stabili” come assistenti. L’eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, da parte sua, ha negato qualsiasi legame sentimentale con Bonnin, definendolo un “caro amico” che “si è appoggiato nella mia stanza”. La ricostruzione de Il Giornale sul caso Salis-Bonnin Le indiscrezioni sulla presunta coppia sono state realizzate raccogliendo indizi fra Milano e Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ilaria Salis e la presunta relazione con Ivan Bonnin, l'accusa di Cerno sul Giornale: "Ha cambiato domicilio"

Il Giornale, Ilaria Salis e la «casa in comune» con Ivan BonninIlaria Salis ha fissato la sua residenza in una via di Milano insieme al suo assistente parlamentare Ivan Bonnin.

Perquisizione a Ilaria Salis: perché il rapporto con Ivan Bonnin potrebbe essere un problemaSabato 28 marzo 2026, alle ore 7:30, il risveglio in un hotel nei pressi della Stazione Termini è stato brusco per Ilaria Salis.

Temi più discussi: Diverse cose non tornano sul controllo di polizia a Ilaria Salis; Il controllo di polizia su Ilaria Salis prima della manifestazione No Kings: dettagli e polemiche; Ilaria Salis: Un’ora di domande sul corteo, violati i miei diritti di parlamentare; A Cinisello scoppia il caso Ilaria Salis. Il sindaco pro remigrazione: Non la vogliamo in città.

Ilaria Salis e la presunta relazione con Ivan Bonnin, l'accusa di Cerno sul Giornale: Ha cambiato domicilioTommaso Cerno su Il Giornale ricostruisce la presunta relazione tra Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin. Gli indizi raccolti ... virgilio.it

Ilaria Salis sotto accusa: Fdi chiede chiarezza su fondi europei e collaboratoreFratelli d'Italia chiede all'eurodeputata di Avs di restituire i fondi percepiti dal Parlamento Europeo e di dimettersi, accusandola di irregolarità legate al suo collaboratore Bonnin. adnkronos.com

Francesco Giubilei. . Ilaria Salis era residente nello stesso indirizzo del suo assistente parlamentare Ivan Bonnin fino al 29 marzo e ha cambiato residenza il giorno dopo il controllo di polizia in cui era in una camera di hotel con Bonnin. Grave violazione del - facebook.com facebook

Prima Ilaria Salis e ora la sua collega di partito Hassan. Nella sinistra europea sono sempre più evidenti i legami con gruppi sovversivi e fondamentalisti. Salis con i suoi amici della “banda del martello” è accusata di essere andata in giro per l’Europa a co x.com