Perquisizione a Ilaria Salis in stanza con lei c’era l’assistente Ivan Bonnin | perché il loro rapporto potrebbe essere un problema

Sabato 28 marzo alle 7:30 del mattino, la polizia si presenta con una perquisizione in un hotel vicino alla Stazione Termini. La stanza è condivisa da Ilaria Salis e dall’assistente Ivan Bonnin. L’intervento avviene presto, senza preavviso, e riguarda la verifica di elementi legati all’indagine in corso. La presenza di Bonnin nella stessa stanza di Salis viene segnalata come un dettaglio rilevante nell’ambito dell’operazione.

Sabato 28 marzo, ore 7:30 del mattino. In un hotel nei pressi della Stazione Termini, la polizia bussa alla porta di Ilaria Salis. L’eurodeputata, in quota Alleanza Verdi e Sinistra, si trova a Roma per partecipare alla manifestazione No Kings, che ha portato in piazza milioni di persone in tutto il mondo contro, tra le altre cose, la presunta piega autoritaria presa dagli Usa, le violenze dell’Ice e la guerra in Iran. Ma l’arrivo della Salis nella Capitale ha fatto scattare un meccanismo automatico di sorveglianza internazionale, su input della Germania. Da qui il controllo della polizia: un « atto dovuto », come spiega la questura, legato a una segnalazione partita da un altro Paese europeo, che nulla ha a che vedere – sempre secondo le autorità – con la manifestazione né con le recenti norme approvate sull’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

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