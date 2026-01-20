Australian Open 2026 Sinner batte Gaston | il francese si ritira al secondo set in corso

Allo svolgimento degli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha conquistato la vittoria nel suo primo match del torneo. Il tennista italiano, numero due del seeding e detentore del titolo, affrontava Hugo Gaston, che si è ritirato al secondo set in corso. Sinner aveva già strappato i primi due set con un netto 6-2, 6-1. La partita si è conclusa dopo circa un'ora e otto minuti di gioco.

Melbourne, 20 gennaio 2026 – Jannik Sinner debutta sul velluto agli Australian Open 2026. L'azzurro, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, oggi, martedì 20 gennaio esordisce superando al primo turno il francese Hugo Gaston: il transalpino si ritira dopo un'ora e otto minuti, tempo che Sinner impiega per incamerare i primi 2 set per 6-2, 6-1. Una prova di forza di Sinner, che dopo qualche affanno nelle fasi iniziali del match fa valere la differenza di ranking con l'avversario e riparte da dove aveva lasciato a Torino, vincendo. Al prossimo turno per Sinner ci sarà la sfida con James Duckworth, che ha battuto Dino Prizmic in cinque set, mentre le buone notizie arrivano dalla notte italiana, che ha visto uscire di scena il baby fenomeno brasiliano Joao Fonseca, che Jannik avrebbe potuto incontrare al terzo turno.

