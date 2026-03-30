Quest’anno il vero problema di Giorgia Meloni è l’economia

Quest’anno, il governo ha dovuto rivedere le proprie previsioni economiche a causa di risorse finanziarie più ridotte rispetto a quanto inizialmente previsto. Le limitazioni di bilancio hanno portato a una diminuzione delle spese pubbliche e a una revisione dei programmi di investimento. La situazione si riflette sui progetti in corso e sulle politiche adottate per gestire le risorse disponibili.

Il governo ha dovuto ridimensionare le sue aspettative: ci sono meno soldi da spendere, e per la prima volta anche gli industriali protestano In queste settimane il governo è alle prese con la definizione del Documento di finanza pubblica (DFB), quello con cui si inizia a delineare la politica economica per l’anno seguente, ovvero a capire quanti soldi spendere e come spenderli. È probabile che intorno al 10 aprile il DFB verrà approvato dal Consiglio dei ministri per poi essere inviato in parlamento. Ma quest’anno il lavoro è particolarmente difficile, per il governo: le previsioni per l’economia italiana infatti sono in netto peggioramento secondo un po’ tutti i più autorevoli osservatori nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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