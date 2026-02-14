Cbl cuore orgoglio e trionfo | la Coppa Italia di A2 è bergamasca Talmassons ko

Il Cbl Bergamasca ha conquistato la Coppa Italia di A2, vincendo la finale contro Talmassons. La squadra di Cominetti ha dominato il match di sabato 14 febbraio a Latisana, battendo le friulane in quattro set. La vittoria è arrivata grazie a un gioco solido e a un’ottima prestazione delle atlete, che hanno dimostrato grande cuore e determinazione.

VOLLEY FEMMINILE. Sabato 14 febbraio, a Latisana, la squadra di Cominetti s'impone in 4 set sul campo delle friulane, rivali per la promozione in A1. Mvp della partita Pistolesi (20 punti), gran prova di Scharmann. Lotta, impresa, trionfo. Sabato 14 febbraio a Latisana la Cbl Costa Volpino firma il successo che scrive la storia del club, conquistando la Coppa Italia di volley A2 femminile sul campo del Talmassons, che al pari delle orobiche (e di Brescia) è al comando della Pool Promozione di A2 ed è tra le grandi favorite per la conquista dell'A1. Un colpaccio che illumina la stagione ed esalta la qualità della squadra di Luciano Cominetti, capace d'imporsi in 4 set (25-23, 24-26, 28-26, 26-24) lottati punto a punto con gioco, orgoglio e cuore.