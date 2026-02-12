Coppa Italia Promozione La Vis Novafeltria batte il Cervia e conquista la semifinale

La Vis Novafeltria batte il Cervia 2-0 e vola in semifinale di Coppa Italia Promozione. La partita si decide nel secondo tempo, con i gol di Olivieri e Guerra, subentrato all’inizio della ripresa. La squadra di casa ha controllato bene il gioco e ha saputo sfruttare le occasioni, portando a casa una vittoria importante. Ora si prepara alla prossima sfida, con l’obiettivo di proseguire il cammino nella competizione.

Novafeltria 2 Cervia United 0 NOVAFELTRIA: Olivieri, Guerra (46’ st Guci), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (43’ st Paesini), Canini (30’ st Astolfi), Bardeggia (19’ st Castellani), Camara (23’ st Frihat). A disp.: Tani, T.Pavani, Carbonara, Pasquini. All.: Mancini. CERVIA UNITED: Borrillo (42’ pt Fusconi), Aruta (1’ st Maltoni), A.Mazzarini (1’ st Molfetta, 19’ st Melandri), Asllani, Vesi, Marangoni, Ndreu (14’ st L.Merloni), Valdinoci, Drudi, Bullini, F.Mazzarini. A disp.: Groppi, B. Merloni, Masciullo, Di Gilio. All.: Bernacci. Arbitro: Giacomo Frassineti di Faenza. Assistenti: Davide Allkanjari di Rimini e Giuliana Vigile di Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia Promozione. La Vis Novafeltria batte il Cervia e conquista la semifinale Approfondimenti su Vis Novafeltria Italy Coppa Italia Promozione. L’Aurora Treia batte il Camerino e strappa il pass per la semifinale Promozione. Il Novafeltria batte il Bellaria Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vis Novafeltria Italy Argomenti discussi: Coppa Italia Promozione, una pennellata manda il Calcio Santa Venerina ai quarti; Coppa Italia Promozione, il calendario degli ottavi di finale; Coppa Italia Promozione, stabilito l'ordine degli abbinamenti dei Quarti di Finale e lo sviluppo delle Semifinali: Finale sabato 16 maggio; COPPA ITALIA PROMOZIONE: STASERA ALLE ORE 20.30 SI GIOCANO I QUARTI DI FINALE. Calcio, oggi Coppa Italia Eccellenza e Promozione: in campo anche Sc United e Universal SolaroCESATE – Oggi le gare di calcio di Eccellenza e Promozione per la Coppa Italia. ilsaronno.it Coppa Italia, San Basilio corsaro allo Scoponi: 2-0 sul Tolfa(foto Nicoletta Vittori) – La corsa del Tolfa verso le semifinali di Coppa Italia Promozione subisce una frenata brusca. Ieri allo Scoponi i biancorossi hanno perso 2-0 contro il Real San Basilio nell ... terzobinario.it La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia. Un grande traguardo soprattutto per lui. Per tutto quello che sta facendo in questa stagione. Il blocco del mercato estivo. Le cessioni di Castellanos e Guendouzi a gennaio. Gli infortuni di giocatori importanti, in primis - facebook.com facebook FT | 2-5 Siamo in semifinale di Coppa Italia #BolognaLazio #AvantiLazio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.