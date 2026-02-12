Coppa Italia Promozione La Vis Novafeltria batte il Cervia e conquista la semifinale

La Vis Novafeltria batte il Cervia 2-0 e vola in semifinale di Coppa Italia Promozione. La partita si decide nel secondo tempo, con i gol di Olivieri e Guerra, subentrato all’inizio della ripresa. La squadra di casa ha controllato bene il gioco e ha saputo sfruttare le occasioni, portando a casa una vittoria importante. Ora si prepara alla prossima sfida, con l’obiettivo di proseguire il cammino nella competizione.

Novafeltria 2 Cervia United 0 NOVAFELTRIA: Olivieri, Guerra (46’ st Guci), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (43’ st Paesini), Canini (30’ st Astolfi), Bardeggia (19’ st Castellani), Camara (23’ st Frihat). A disp.: Tani, T.Pavani, Carbonara, Pasquini. All.: Mancini. CERVIA UNITED: Borrillo (42’ pt Fusconi), Aruta (1’ st Maltoni), A.Mazzarini (1’ st Molfetta, 19’ st Melandri), Asllani, Vesi, Marangoni, Ndreu (14’ st L.Merloni), Valdinoci, Drudi, Bullini, F.Mazzarini. A disp.: Groppi, B. Merloni, Masciullo, Di Gilio. All.: Bernacci. Arbitro: Giacomo Frassineti di Faenza. Assistenti: Davide Allkanjari di Rimini e Giuliana Vigile di Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

