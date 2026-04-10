Il trading di petrolio greggio su Phemex TradFi registra un’impennata del 300% a causa della volatilità innescata dal cessate il fuoco con conseguente domanda record

Negli ultimi giorni, il trading di petrolio greggio sulla piattaforma Phemex TradFi ha registrato un aumento del 300%, alimentato dalla volatilità scaturita dal recente cessate il fuoco. La domanda di contratti petroliferi ha raggiunto livelli record, riflettendo l’interesse crescente tra gli operatori di mercato. La piattaforma ha visto un notevole incremento nelle attività di compravendita, segnando un cambiamento significativo nel settore del trading energetico.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE APIA, Samoa, 10 aprile 2026 PRNewswire — Phemex, una piattaforma di scambio di criptovalute incentrata sull’utente, ha riferito che il volume di future perpetui sul petrolio greggio sulla sua piattaforma TradFi è aumentato di oltre il 300% su base settimanale, dopo che l’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha innescato la più grande oscillazione giornaliera del prezzo del petrolio dalla Guerra del Golfo del 1991. Phemex TradFi offre future perpetui sul petrolio greggio WTI (XTI) e Brent (XBR) regolati in USDT, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza date di scadenza, consentendo ai trader di reagire agli eventi geopolitici indipendentemente dagli orari di mercato tradizionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il trading di petrolio greggio su Phemex TradFi registra un’impennata del 300% a causa della volatilità innescata dal cessate il fuoco, con conseguente domanda record Phemex TradFi raggiunge con l'avanzamento dell'infrastruttura di trading multi-mercato un volume mensile di 10 miliardi di dollari- APIA, Samoa, 13 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato che la sua piattaforma di... Phemex Astral Trading League (PATL) ora disponibile: un sistema di progressione del trading stagionale sostenibile- APIA, Samoa, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, presenta Phemex Astral Trading League... Temi più discussi: Il trading sul petrolio greggio TradFi di Phemex balza del 300% mentre la volatilità del cessate il fuoco scatena una domanda record; MEXC elenca 135 nuovi token a marzo e registra un aumento del 39% nei trader di nuovi token; Bybit lancia Boost Battle 2026 Series 3 con un montepremi di 500.000 USDT; Oceanus Group e HashKey Group annunciano una partnership strategica per modernizzare il trade finance globale tramite regolamento in stablecoin. Il trading di petrolio greggio su Phemex TradFi registra un'impennata del 300% a causa della volatilità innescata dal cessate il fuoco, con conseguente domanda recordAPIA, Samoa, 10 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una piattaforma di scambio di criptovalute incentrata sull'utente, ha riferito che il volume di future perpetui sul petrolio greggio sulla sua piatt ... adnkronos.com Phemex TradFi raggiunge con l'avanzamento dell'infrastruttura di trading multi-mercato un volume mensile di 10 miliardi di dollariAPIA, Samoa, 13 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato che la sua piattaforma di trading TradFi (Traditional Finance, finanza tradizionale ... adnkronos.com