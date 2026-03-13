Phemex TradFi raggiunge con l' avanzamento dell' infrastruttura di trading multi-mercato un volume mensile di 10 miliardi di dollari

Phemex, piattaforma di scambio di criptovalute, ha annunciato di aver raggiunto un volume mensile di 10 miliardi di dollari grazie all'implementazione di un'infrastruttura di trading multi-mercato. L'aggiornamento permette di gestire operazioni più complesse e di ampliare le possibilità di scambio per gli utenti. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato stampa in data 13 marzo 2026.

- APIA, Samoa, 13 marzo 2026 PRNewswire -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato che la sua piattaforma di trading TradFi (Traditional Finance, finanza tradizionale) ha superato i 10 miliardi di dollari di volume di scambi nel primo mese, trainata da una domanda senza precedenti di contratti tokenizzati su oro e materie prime in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche. Gli strumenti correlati all'oro, tra cui i contratti perpetui XAU (oro) e PAXG, hanno rappresentato una quota significativa dell'aumento del volume, visto che i trader hanno cercato un'esposizione sicura tramite l'infrastruttura di trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di Phemex. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Phemex TradFi raggiunge con l'avanzamento dell'infrastruttura di trading multi-mercato un volume mensile di 10 miliardi di dollari Articoli correlati Phemex Astral Trading League (PATL) ora disponibile: un sistema di progressione del trading stagionale sostenibile- APIA, Samoa, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, presenta Phemex Astral Trading League... Mercati, è boom globale dello sport trading: oltre 10 miliardi di dollari entro il 2030Milano, 5 marzo 2026 – In un mercato del lavoro in continua mutazione, anche il settore dello sport si sta aprendo a nuove figure professionali come... Altri aggiornamenti su Phemex TradFi Phemex TradFi raggiunge con l'avanzamento dell'infrastruttura di trading multi-mercato un volume mensile di 10 miliardi di dollariAPIA, Samoa, 13 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato che la sua piattaforma di trading TradFi (Traditional Finance, finanza tradizionale ... adnkronos.com Phemex introduce il trading di future TradFi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Carnevale a zero commissioni, creando un hub di trading all-in-oneAPIA, Samoa, 7 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato il lancio di Phemex TradFi, una nuova offerta di trading di future che consente ... adnkronos.com