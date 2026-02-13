Phemex Astral Trading League PATL ora disponibile | un sistema di progressione del trading stagionale sostenibile

Phemex ha lanciato la Phemex Astral Trading League (PATL) ad APIA, Samoa, il 12 febbraio 2026, introducendo un sistema di progressione del trading stagionale che punta a rendere le competizioni sui derivati in criptovalute più sostenibili e coinvolgenti per gli utenti.

- APIA, Samoa, 12 febbraio 2026 PRNewswire -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, presenta Phemex Astral Trading League (PATL), un framework permanente di concorsi a tema costellazione che ridefinisce il funzionamento delle competizioni sui derivati in criptovalute. Invece di organizzare periodicamente gare promozionali di trading sui future, l'exchange ha riunito i suoi concorsi ricorrenti giornalieri, settimanali e mensili in un campionato strutturato e stagionale, progettato per garantire continuità. I concorsi di trading sono comuni, ma la maggior parte premia il volume a breve termine piuttosto che lo sviluppo di competenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

