Phemex Astral Trading League PATL ora disponibile | un sistema di progressione del trading stagionale sostenibile
Phemex ha lanciato la Phemex Astral Trading League (PATL) ad APIA, Samoa, il 12 febbraio 2026, introducendo un sistema di progressione del trading stagionale che punta a rendere le competizioni sui derivati in criptovalute più sostenibili e coinvolgenti per gli utenti.
- APIA, Samoa, 12 febbraio 2026 PRNewswire -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, presenta Phemex Astral Trading League (PATL), un framework permanente di concorsi a tema costellazione che ridefinisce il funzionamento delle competizioni sui derivati in criptovalute. Invece di organizzare periodicamente gare promozionali di trading sui future, l'exchange ha riunito i suoi concorsi ricorrenti giornalieri, settimanali e mensili in un campionato strutturato e stagionale, progettato per garantire continuità. I concorsi di trading sono comuni, ma la maggior parte premia il volume a breve termine piuttosto che lo sviluppo di competenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Mps-Mediobanca, dirigente del Mef indagato per insider trading
La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze e membro del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena.
Dirigente del ministero dell'Economia indagato per insider trading
Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è finito nel mirino della procura di Milano.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Phemex Astral Trading League (PATL) ora disponibile: un sistema di progressione del trading stagionale sostenibile; Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serata di Sanremo; Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 12 febbraio.
Phemex Astral Trading League (PATL) ora disponibile: un sistema di progressione del trading stagionale sostenibileAPIA, Samoa, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, presenta Phemex Astral Trading League (PATL), un framework permanente di concorsi a tema coste ... adnkronos.com
Phemex Astral Trading League (PATL) goes live, building a sustainable seasonal trading progression systemPhemex, a user-first crypto exchange, unveils Phemex Astral Trading League (PATL), a standing constellation-themed competition framework that reframes how crypto derivatives contests operate. Rather ... cryptobriefing.com
Phemex Astral Trading League (PATL) ora disponibile: un sistema di progressione del trading stagionale sostenibile x.com