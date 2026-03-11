Senesi alla Juve Comolli ha presentato la prima offerta scritta Tutti i dettagli

Comolli ha presentato la prima offerta scritta per portare il giocatore argentino alla Juventus. La trattativa riguarda i dettagli dell’affare e coinvolge i club e il calciatore. La questione è ora al centro dell’attenzione del mercato e delle parti interessate. La comunicazione ufficiale è stata resa nota e il prossimo passo sarà l’eventuale risposta delle parti coinvolte.

sulla trattativa per portare l’argentino a Torino. La Juventus ha rotto gli indugi per Marcos Senesi, trasformando l’interesse teorico in un’azione diplomatica concreta. L’amministratore delegato Damien Comolli, consapevole della fitta concorrenza internazionale (Roma inclusa), ha recapitato al centrale argentino la prima offerta scritta per un trasferimento a Torino nella prossima estate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’obiettivo della dirigenza bianconera è chiaro: anticipare l’asta al rialzo che inevitabilmente si scatenerà attorno a un difensore del suo calibro in scadenza con il Bournemouth. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi alla Juve, Comolli ha presentato la prima offerta scritta. Tutti i dettagli Articoli correlati Senesi Juve, Comolli ora spinge per il suo acquisto! I dettagli sulla prima offerta scritta e sul piano d’azioneSenesi Juve, Comolli ora spinge per il suo acquisto! I dettagli sulla prima offerta scritta e sul piano d’azione Lecce, Corvino svela: «Tiago... Nuno Tavares, l’esterno accostato alla Juve resta in uscita dalla Lazio: quel club ha presentato la prima offerta ai biancocelesti. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Nuno Tavares, il portoghese non rientra nei piani della Lazio e il Besiktas ha presentato una offerta. Tutto quello che riguarda Senesi alla Juve Comolli ha presentato... Temi più discussi: Calciomercato Juve, le big su Senesi e la mossa decisiva: Gatti da titolare a cedibile e la difesa che sarà; La risposta di Senesi alla prima offerta della Juventus per il suo arrivo a zero a Torino; Juve, un top a zero nell'uovo di Pasqua? Continua la caccia a Bernardo Silva e Goretzka; Senesi apre alla Juventus! Comolli fa sul serio: c’è l’offerta. Senesi Juve, Comolli ora spinge per il suo acquisto! I dettagli sulla prima offerta scritta e sul piano d’azioneSenesi Juve, Comolli ora spinge per il suo acquisto! I dettagli sulla prima offerta scritta e sul piano d’azione dei bianconeri per arrivare al difensore La Juventus ha messo nel mirino Marcos Senesi ... calcionews24.com Juventus, offerta per Marcos Senesi: primo passo per il colpo a parametro zeroJuventus, offerta per Marcos Senesi: primo passo per il colpo a parametro zero La Juventus accelera sul mercato e passa dalle strategie ai fatti. Il primo obiettivo concreto per la ... tuttojuve.com Occhio Juve...sfuma anche Senesi Come affermato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la proposta dei bianconeri non soddisfa il calciatore Proposte alte da Tottenham e Aston Villa, ora più avanti nella trattativa #Juventus #Sen x.com Due repliche straordinarie il 16 marzo dedicate agli studenti delle scuole senesi - facebook.com facebook