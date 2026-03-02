Viaggi di istruzione MIT | criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche per enti diversi dalle scuole

Il MIT ha stabilito che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere adottato anche dagli enti che non sono scuole quando si tratta di affidare servizi di trasporto per studenti in viaggi di istruzione. La decisione riguarda quindi anche organizzazioni e soggetti pubblici o privati coinvolti in questi servizi. La norma si applica indipendentemente dal tipo di ente che effettua l’affidamento.