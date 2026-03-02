Viaggi di istruzione MIT | criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche per enti diversi dalle scuole
Il MIT ha stabilito che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere adottato anche dagli enti che non sono scuole quando si tratta di affidare servizi di trasporto per studenti in viaggi di istruzione. La decisione riguarda quindi anche organizzazioni e soggetti pubblici o privati coinvolti in questi servizi. La norma si applica indipendentemente dal tipo di ente che effettua l’affidamento.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) deve essere applicato anche dai soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche quando affidano servizi di trasporto per viaggi rivolti a studenti. È quanto chiarisce il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 4124 del 2 marzo 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
