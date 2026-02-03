Fatture false | sequestrate case ville e auto di lusso per 3,5 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Desenzano ha sequestrato case, ville e auto di lusso per un valore di 3,5 milioni di euro. Gli investigatori hanno scoperto un sistema di frode fiscale e autoriciclaggio che si basava su fatture false e crediti d’imposta fittizi. La procura di Brescia ha coordinato l’operazione, che mette in luce come alcuni imprenditori aggiravano le tasse attraverso operazioni fraudolente.

Un presunto sistema di frode fiscale e autoriciclaggio, basato su fatture per operazioni inesistenti e sull’utilizzo di crediti d’imposta fittizi, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Desenzano al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia. L’operazione ha.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Fatture False

Sei persone, tra cui un consigliere comunale, sono state indagate per un’indagine su un sistema di fatture false utilizzato a Margherita di Savoia, nel nord Barese, per evadere le tasse.

Gli agenti della guardia di finanza hanno sequestrato ville sul lago di Garda e in Costa Smeralda.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Matteo Messina Denaro: 30 anni invisibile | Il boss che ha sfidato lo Stato

Ultime notizie su Fatture False

Argomenti discussi: Fatture false: sequestrate case di lusso tra Brescia e la Sardegna; Maxi-giro di fatture false: sequestrate ville sul lago di Garda e in Costa Smeralda; False fatture: sequestrati 3,5 milioni in Ville, Lamborghini e denaro; Frodi fiscali nel settore edile: a Telese Terme sequestro da 190mila euro a due imprenditori.

Fatture false: sequestrate case, ville e auto di lusso per oltre 3 milioni di euroL'indagine della Guardia di finanza si è concentrata nella zona del Garda. Sigillati immobil, quote societarie e pure una Lamborghini ... trentotoday.it

Fatture false: sequestrate case di lusso tra Brescia e la SardegnaLa Guardia di Finanza ha messo i sigilli a numerosi immobili (oltre a una Lamborghini) tra il capoluogo, Temù, Lodrino e Polpenazze: smascherato un sistema che drenava fondi pubblici attraverso falsi ... giornaledibrescia.it

Fatture false: sequestrate case di lusso tra Brescia e la Sardegna x.com

La Guardia di Finanza conclude le indagini su un caso di usura e fatture false tra Novara e Gallarate - facebook.com facebook