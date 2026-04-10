Il teatro più piccolo del mondo si trova a San Severo Sei posti e spettacoli ogni quindici minuti

A San Severo si trova il teatro più piccolo del mondo, con soli sei posti disponibili. Ogni quindici minuti vengono allestiti spettacoli, creando un’esperienza intima e continua. L’idea è stata realizzata dal regista e attore locale Francesco Gravina, che ha dato vita a questa piccola struttura teatrale. La particolarità di questo spazio è la sua dimensione ridotta e la frequenza degli spettacoli, che permette di assistere a rappresentazioni in modo breve e frequente.

Il teatro più piccolo del mondo si trova nella provincia di Foggia, a San Severo. Con sei posti e spettacoli ogni quindici minuti, prende forma l’esperimento geniale del Teatro Edicola del regista e attore sanseverese Francesco Gravina. A San Severo, un'edicola abbandonata è diventata un contenitore di storie, un catalizzatore di emozioni, un palcoscenico in cui tutto prende forma davanti agli occhi di chi guarda e diventa spectaculum, cioè specchio attraverso cui osservare se stessi e il mondo. Un teatro con appena sei posti a sedere, una location intima e anticonvenzionale, nella quale la quarta parete si dissolve completamente sino a diventare un'illusione e attori e spettatori diventano parte di una stessa esperienza, nella quale il contatto umano è al centro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il teatro più piccolo del mondo si trova a San Severo. Sei posti e spettacoli ogni quindici minuti Il teatro più piccolo del mondo si trova a San Severo, con sei posti e spettacoli ogni quindici minutiIl teatro più piccolo del mondo si trova nella provincia di Foggia, a San Severo. San Severo: l’edicola diventa il teatro più piccolo del mondo, sei posti Spettacoli fino a staseraScrive Francesco Gravino: In occasione della ???????? ???????? ??? ??????, ????? ’?? presenta “Teatro Edicola”, il. Le sette picche doppiate di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Romanzo poliziesco Temi più discussi: L'edicola dismessa diventa il teatro più piccolo del mondo: Da luogo di notizie a spazio di emozioni; Il teatro più piccolo del mondo in un'edicola abbandonata a San Severo. 'Idea ispirata da Fiorello'; A San Severo in un'edicola nasce il teatro piu' piccolo al mondo; Ecco il teatro più piccolo del mondo, si trova in Puglia. Il teatro più piccolo del mondo in un'edicola abbandonata a San Severo. Idea ispirata da FiorelloE' stato già ribattezzato 'il teatro più piccolo del mondo' e, con soli sei posti a sedere, punta al Guinness dei Primati. ansa.it Il teatro più piccolo del mondo nasce in Puglia: 6 posti e spettacoli ogni 15 minutiA San Severo nasce il teatro più piccolo del mondo: solo 6 posti in un’ex edicola. Spettacoli ogni 15 minuti e boom di curiosi. ilmetropolitano.it Sei spettatori alla volta e 15 minuti a spettacolo in una vecchia edicola in disuso: l'idea del regista Francesco Gravino, che ha dato vita al "Teatro Edicola" a San Severo, in provincia di Foggia - facebook.com facebook