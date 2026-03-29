A San Severo, un'edicola abbandonata in via Tondi è stata trasformata nel teatro più piccolo del mondo. Dopo sei anni di inattività, il locale è stato riqualificato e ora ospita spettacoli e repliche. La struttura, precedentemente vuota e coperta di polvere, è tornata a essere un punto di ritrovo per la comunità, offrendo una nuova vita a un edificio che rappresentava un tempo un simbolo di socialità e di cambiamenti nel settore editoriale.

Per sei lunghi anni è rimasta chiusa, un guscio vuoto di metallo e polvere in via Tondi, simbolo di un'editoria che cambia e di un quartiere che perdeva un pezzo di socialità. Ma da questo weekend, quella vecchia edicola abbandonata di San Severo ha riaperto le saracinesche in una veste totalmente inaspettata: è diventata il "Teatro Edicola". Un palcoscenico a "chilometro zero" L'idea, tanto folle quanto poetica, porta la firma della compagnia Teatro Foyer 97 e del suo direttore artistico, Francesco Gravino. In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, lo spazio è stato letteralmente rivoluzionato: due settimane di lavori per trasformare pochi metri quadrati in un tempio della cultura "intimo e sorprendente". 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - San Severo, il miracolo dell'edicola abbandonata: ora è il teatro più piccolo del mondo. Spettacoli e repliche: ecco come funziona

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