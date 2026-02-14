Rubano il pulmino dei ragazzi con disabilità Serviva per raggiungere laboratori e momenti di svago Un’associazione ne compra uno nuovo

A Palermo, un furto ha portato via il pulmino di Lab360, impedendo ai ragazzi con disabilità di partecipare ai laboratori e alle attività di svago. I ladri hanno scassinato il veicolo durante la notte, lasciando la comunità senza il mezzo indispensabile per gli spostamenti. Per risolvere il problema, l’associazione ha deciso di acquistare un nuovo pulmino, garantendo così la continuità delle attività quotidiane dei giovani.