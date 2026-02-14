Rubano il pulmino dei ragazzi con disabilità Serviva per raggiungere laboratori e momenti di svago Un’associazione ne compra uno nuovo
A Palermo, un furto ha portato via il pulmino di Lab360, impedendo ai ragazzi con disabilità di partecipare ai laboratori e alle attività di svago. I ladri hanno scassinato il veicolo durante la notte, lasciando la comunità senza il mezzo indispensabile per gli spostamenti. Per risolvere il problema, l’associazione ha deciso di acquistare un nuovo pulmino, garantendo così la continuità delle attività quotidiane dei giovani.
Rubato pulmino per ragazzi con disabilità a Palermo: “Gesto che priva di un bene prezioso chi è più fragile”
A Palermo, il pulmino di Lab 360, centro dedicato a bambini e ragazzi con disabilità, è stato rubato.
Borgolavezzaro, l'Associazione Volontari chiama a raccolta la comunità: “Abbiamo bisogno di un nuovo pulmino”
L’Associazione Volontari Borgolavezzaro, operativa dal 1996, chiede il supporto della comunità per l’acquisto di un nuovo pulmino.
Rubato il pulmino per il trasporto disabili di Villa Silvia: «Una brutta storia»Rubano il pulmino per il trasporto dei disabili di Villa Silvia, a Roccapiemonte. Il furto si è consumato l'altro giorno. Un danno enorme, sia economico che logistico, dato che il mezzo viene ... ilmattino.it
Serata Lions a teatro a Brescia per sostenere l’autismo: ricavato allo scopo di acquistare un pulmino per la Fondazione Fobap. #Brescia #elive #Beneficenza #Fobap #Lions #spettacolo #teatro facebook