Un Mondo di Solidarietà - Gran Galà della Città di Napoli al Teatro Mediterraneo

Il Gran Galà “Un Mondo di Solidarietà” si tiene a Napoli, al Teatro Mediterraneo, con l’obiettivo di sostenere iniziative benefiche. Organizzato da Diego Di Flora e con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta come madrina, l’evento rappresenta un’occasione di incontro e solidarietà per la città. Un momento di condivisione dedicato a sostenere cause sociali e promuovere valori di impegno civico.

Valentino, Giancarlo e il “miracolo” della bellezza. Quanto amava Capri: "I love beauty. It’s not my fault” Torna a Napoli l’appuntamento con la beneficenza grazie alla kermesse “Un mondo di Solidarietà” ideato e organizzato da Diego Di Flora insieme alla madrina, l’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta. Il charity gala si terrà sabato 24 gennaio presso il teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare a partire dalle ore 20.30 ed ha già registrato il tutto esaurito. A condurre la serata saranno l’opinionista tv e influencer Teresanna Pugliese e il comico Vincenzo Comunale. Ricco il parterre di ospiti che hanno accettato di intervenire a titolo gratuito all’evento: è il caso di Big Mama per la prima volta a Un Mondo di Solidarietà e poi ancora Gianni Fiorellino, Alberto Urso, Viscardi, Silvia Uras, Jhosef, Enzo e Sal, Stefano De Clemente, Mino Abbacuccio mentre c’è grande attesa per il cantante Franco Ricciardi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Gran galà della solidarietà per Telethon al teatro Bellini

Leggi anche: Solidarietà per il cuore di Cesena: 96mila euro raccolti al Gran Gala Ior da destinare al reparto di Cardiologia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Iniziativa di solidarietà per la popolazione iraniana; Un piede in paradiso: al Teatro di Rufina torna la compagnia Quelle donne; Pubblicato il rapporto annuale. Regina Pacis: 25 anni di vite rinate tra coraggio e solidarietà; Celebrazione del 70° anniversario della Fondazione del Club.

Un mondo di solidarietà : sabato il gala di beneficenza al teatro MediterraneoTorna a Napoli l’appuntamento con la beneficenza grazie alla kermesse Un mondo di Solidarietà ideato e organizzato da Diego Di Flora insieme alla ... ilmattino.it

Maria Grazia Cucinotta madrina di Un Mondo di Solidarietà: charity gala per la Fondazione Santobono PausiliponSolidarietà, sorrisi, brindisi e musica: beneficenza e divertimento sono stati gli ingredienti principali del charity gala svoltosi alla Riviera di Chiaia presso la sede della Fondazione Santobono ... ilmattino.it

Solidarietà e ricostruzione anche dal mondo dello sport facebook

In occasione del Giorno della Solidarietà degli Azerbaigiani del mondo e dell’arrivo del Nuovo Anno 2026, l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian presso la Santa Sede rivolge i più sentiti auguri di pace, prosperità e unità a tutti i connazionali, ovunqu x.com