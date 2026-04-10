Il talento non ha genere | due vite Dallo studio al successo nel lavoro

Nel nostro ambiente scolastico, sono state coinvolte due madri con percorsi professionali differenti nel settore STEAM. Una di loro lavora nel campo artistico, mentre l’altra si occupa di ingegneria. Entrambe hanno condiviso le proprie esperienze con gli studenti, illustrando i percorsi di studio e le carriere che hanno intrapreso. Questa iniziativa mira a mostrare come le competenze nel settore scientifico e tecnico possano essere coltivate da chiunque, indipendentemente dal genere.

Abbiamo deciso di valorizzare l’esperienza in ambito STEAM di due mamme degli alunni della nostra classe, una impegnata in ambito artistico (A) e l’altra ingegneristico (B). Abbiamo sottoposto loro alcune domande e riportato le risposte: 1) Qualcuno ha provato a scoraggiarti? (A) Ci sono stati alcuni professori che mi hanno detto che non ho fatto un buon lavoro, ma li ho ignorati, perché per me un lavoro non svolto bene significa non aver usato abbastanza impegno; qualunque persona se usa tanto impegno avrà successo, e ho creduto soltanto nei commenti positivi su di me; (B) Anzi sono stata incoraggiata, perché vedevano in me una certa predisposizione ed interesse verso le materie scientifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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