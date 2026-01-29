Da un secolo al lavoro per la giustizia | il segreto del successo dello studio legale Spedale

Da un secolo, lo studio legale Spedale si batte per la giustizia. La famiglia ha tramandato la passione per il diritto di generazione in generazione, mantenendo vive le radici di un’attività che resiste al tempo. Oggi, il team continua a portare avanti questa tradizione, con impegno e competenza, per difendere i diritti dei clienti e mantenere viva la storia di una professione che non si arrende.

L'Italia che lavora, l'Italia che resiste, l'Italia che produce: si sente spesso raccontare così il complesso tessuto sociale e lavorativo del nostro Paese, che da secoli va avanti grazie alla capacità dei professionisti del passato, la cui esperienza continua a tramandarsi sulla discendenza familiare, di testimone in testimone. È una struttura economica che rappresenta una enorme ricchezza per l'Italia, di cui lo studio legale Spedale di Palermo è uno degli esponenti di maggior prestigio in Sicilia. La storia dello studio legale nasce nel 1930 a Trapani. " Noi come famiglia siamo sempre stati giuristi ", ci spiega l'avvocato Salvatore Spedale, che ha portato lo studio a Palermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

