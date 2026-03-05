' Il talento non ha genere' al Ludum

Al Ludum Science Center si è tenuto un evento dedicato alle donne che hanno innovato nel campo della scienza. La giornata ha messo in luce le figure femminili che hanno contribuito a cambiare il modo di interpretare l’universo. La manifestazione ha coinvolto pubblico e professionisti, sottolineando il ruolo delle menti femminili nello sviluppo scientifico. È stato un momento di riflessione sulla parità di genere nel settore.

IL talento non ha genere. Il LUDUM Science Center celebra le menti femminili che hanno rivoluzionato il nostro modo di vedere l'universo. Un weekend tra esperimenti, laboratori e scoperte spaziali. Per celebrare le grandi scienziate che hanno cambiato il mondo, abbiamo creato un'esperienza speciale. Laboratorio interattivo dedicato alle donne della scienza - I partecipanti potranno: Risolvere i giochi matematici di Ipazia e vincere anche favolosi premi.