Il Suono e la Parola 2026 Francesco con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi al Verdi

Il Suono e la Parola 2026 si prepara a tornare con un evento speciale al teatro Verdi, dove saranno presenti Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. La rassegna, che si svolgerà dal 15 aprile al 30 maggio, è alla sua undicesima edizione e sta definendo i dettagli di un calendario che includerà vari incontri e spettacoli. La manifestazione si concentrerà su temi legati alla musica e alla parola, coinvolgendo diversi artisti e ospiti.

In attesa di presentare il calendario completo dell'undicesima edizione, in programma dal 15 aprile al 30 maggio 2026, la rassegna "Il Suono e la Parola. Primavera tra letteratura, musica e teatro" annuncia uno degli appuntamenti più attesi del cartellone: lo spettacolo "Francesco" con Aldo.