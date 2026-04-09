Dal Comune di Montesilvano il via libera per la raccolta del legno spiaggiato per i cittadini

Il Comune di Montesilvano ha emanato un'ordinanza firmata dal sindaco che consente ai cittadini di raccogliere manualmente il legno spiaggiato sulle spiagge. La decisione riguarda il materiale accumulato dopo le recenti ondate di maltempo e permette alle persone interessate di prelevarlo senza restrizioni. L'atto mira a regolamentare questa attività e facilitare il recupero del legname da parte della comunità.

Firmata dal sindaco Ottavio De Martinis l'ordinanza che autorizza il prelievo manuale ai cittadini interessati al materiale egnoso depositato sulle nostre spiagge dopo le recenti ondate di maltempo.A seguito della piena del fiume Saline, circa 6 chilometri di costa sono stati interessati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Cibo per le colonie feline, il Comune chiama a raccolta cittadini e attivitàUna giornata interamente dedicata alla solidarietà verso i gatti delle colonie feline viterbesi. Raccolta differenziata, Legambiente in aiuto di Rap e Comune per sensibilizzare i cittadini: si comincia dalla NoceNel quartiere, dove a maggio scatterà il "porta a porta", l'associazione si occuperà di supportare le attività di informazione e comunicazione sul... Temi più discussi: Montesilvano, il Tar riconosce il diritto al passo carrabile del condominio Bevilacqua sulla strada parco; Soggiorno vacanza a Montesilvano, c’è l’avviso pubblico; Vìola obbligo di dimora, 57enne di Montesilvano arrestato a Pescara; Montesilvano/verde pubblico: Sindaco annuncia piano di manutenzione capillare. ?Interventi su 750mila mq di superficie. Dal Comune di Montesilvano il via libera per la raccolta del legno spiaggiato per i cittadiniA seguito della piena del fiume Saline, circa 6 chilometri di costa sono stati interessati dall’accumulo di tronchi, rami e radici ... ilpescara.it Spoltore: il 14 giugno referendum su fusione con Pescara e MontesilvanoIl referendum consultivo è ufficiale: il 14 giugno i cittadini di Spoltore saranno chiamati al voto sulla fusione con Pescara e Montesilvano ... rete8.it - 08 2026 Inizio lavori ore 09:30 - Segui le sedute del Consiglio Comunale in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Cividale del Friuli raggiun - facebook.com facebook