Montesilvano | via libera ai cittadini per il legno spiaggiato

Il sindaco di Montesilvano ha firmato un'ordinanza che permette ai cittadini di raccogliere il legno spiaggiato lungo la costa. La decisione riguarda il materiale accumulato a seguito delle mareggiate recenti e autorizza il prelievo manuale. La misura mira a regolare le attività di raccolta e coinvolge direttamente chi desidera intervenire sulla spiaggia. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un atto ufficiale del municipio.

Il sindaco di Montesilvano, De Martinis, ha ufficializzato l’autorizzazione per il prelievo manuale di materiale legnoso accumulato lungo la costa a seguito delle recenti mareggiate. La misura mira a gestire i circa 6 chilometri di litorale colpiti dall’esondazione del fiume Saline, che hanno depositato tronchi, radici e rami sulla sabbia. Dalla gestione dell’emergenza alla valorizzazione della biomassa. L’ordinanza comunale trasforma un problema ambientale in una potenziale risorsa per la comunità, permettendo ai cittadini di raccogliere ciò che la forza del fiume ha portato in mare. Il provvedimento specifica con estrema chiarezza che il prelievo è consentito esclusivamente per componenti naturali, ovvero biomassa composta da residui vegetali come radici, rami e interi tronchi d’albero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montesilvano: via libera ai cittadini per il legno spiaggiato Dal Comune di Montesilvano il via libera per la raccolta del legno spiaggiato per i cittadiniFirmata dal sindaco Ottavio De Martinis l'ordinanza che autorizza il prelievo manuale ai cittadini interessati al materiale egnoso depositato sulle... Gualtieri spiaggiato a Ostia: ecco cosa vuole svendere ai privati. Centrodestra sul piede di guerra“Durante l’apertura della sua campagna elettorale a Ostia, il sindaco Roberto Gualtieri ha dimostrato, ancora una volta, di non avere una visione... Argomenti più discussi: Porto di Pescara: via libera definitivo del Mase; VIDEO| Maxi intervento Aca: 12 cantieri in 10 ore, 22 Comuni senz’acqua e scuole chiuse per due giorni; Carburanti e speculazione: A.Ba.Co. Abruzzo deposita esposto alla Guardia di Finanza; I Trofei della Passione in canna vegetale tornano a Chieti. Dal Comune di Montesilvano il via libera per la raccolta del legno spiaggiato per i cittadiniA seguito della piena del fiume Saline, circa 6 chilometri di costa sono stati interessati dall’accumulo di tronchi, rami e radici ... ilpescara.it CRONACA Munizioni da guerra e stupefacenti in casa e in auto: arrestato giovane di Montesilvano https://cityne.ws/abuMV - facebook.com facebook