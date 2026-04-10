Il dibattito sul sesso come forma d'arte si approfondisce oltre il consumo di materiale pornografico individuale, puntando sulla creazione di discussioni collettive e sull'esplorazione condivisa di temi legati alla sessualità. In questo contesto, si propone di superare il semplice intrattenimento privato, promuovendo iniziative che coinvolgano gruppi e comunità. L’obiettivo è favorire un confronto aperto e consapevole, senza ricorrere a immagini o linguaggi espliciti, ma puntando sulla riflessione e sulla comunicazione.

La civiltà occidentale ama contare tutto, comprese le discipline artistiche. Abbiamo le sette arti ufficiali, dalla pittura al cinema, a cui si aggiungono il fumetto, il videogioco e una quindicina di discipline che aspirano al rango: gastronomia, moda, profumeria, arte floreale, orologeria, modellismo. Perfino l’origami ha i suoi difensori. Sapete cosa manca in questo conteggio? Il sesso. Io non sono capace di realizzare una gru con la carta, ma comunque: se gli origami dovessero entrare nel pantheon delle muse prima del kamasutra, mi faccio venire un’ulcera. Ecco dunque che in Francia, la patria dell’amore, della cortesia, delle Relazioni pericolose, di De Sade, del libertinaggio, ci troviamo alle prese con una spaventosa negligenza. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il sesso come arte

Il sesso, l’arte e l’addio: il lato segreto del viaggio romano di GoethePartire sarà pure un po’ morire, come recita la saggezza popolare, ma dopotutto la morte stessa non è altro che una declinazione dell’erotismo.

Gli italiani, il sesso e che cosa è cambiato negli ultimi 25 anni: sale a 19 anni l'età media della prima volta per i maschi, le donne sperimentano di più il sesso a tre. Tutti i dati di un nuovo studioConfrontando i dati odierni con quelli raccolti nel 2000, ciò che è emerso denota un cambiamento eclatante, che riguarda in primis le donne e che...

Quanto è importante il sesso per una donna sposata

Argomenti più discussi: Dipingere ciò che non si poteva nominare; Amanda Lear e i ménage à trois: Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente. Bowie? Faceva un po' schifo; Amanda Lear choc a Belve: Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente; Sesso e magia nera, no alla trascrizione in portoghese nel processo.

La fotografia come il sesso e la danza. Un'arte che fa godereQuando Jordi V. Pou, un fotografo catalano, ha esposto (di fianco a opere di Andy Warhol) immagini scattate con il vecchio iPhone 3G, ha scatenato una polemica devastante. Ma lui era convinto e lo è ... affaritaliani.it

Corinne Clery: "Il mio futuro marito è omosessuale. Non siamo innamorati, con il sesso ho chiuso" x.com

“Speravo fosse un maschio…”: quando la delusione sul sesso del figlio riguarda anche i papà Qui parliamo spesso di maternità, emozioni e aspettative… ma raramente si racconta cosa prova un papà quando scopre il sesso del proprio bambino. Eppure su - facebook.com facebook