Il viaggio di Goethe a Roma nasconde un lato meno noto: quello tra sesso, arte e addio. Lo scrittore tedesco, infatti, ha vissuto l’esperienza con una passione che va oltre le parole, tra incontri segreti e momenti di introspezione. Partire per la capitale italiana non significava solo ammirare le meraviglie, ma anche esplorare i desideri nascosti. La sua vita a Roma si intreccia con un senso di liberazione, quasi come un addio all’innocenza, in un viaggio che svela il lato più intimo e sconosciuto del suo

Partire sarà pure un po’ morire, come recita la saggezza popolare, ma dopotutto la morte stessa non è altro che una declinazione dell’erotismo. Bataille, tra le pagine de “L’erotismo”, lo ha scritto in maniera cristallina e i francesi, quelli dell’orgasmo definito “piccola morte”, nella loro ellissi di filosofia libertina che va da Sade a Klossowski, la sapevano lunga. Ma non si parlerà qui di francesi ma del più famoso tra i tedeschi delle lettere; Goethe. E, nel particolare, di una porzione tra le più peculiari del celebre viaggio a Roma dell’autore del “Faust”. Ne scrive con dovizia di particolari Attilio Brilli, uno dei massimi conoscitori della letteratura di viaggio, che a questo episodio dedica un capitolo del suo bel volume “Storie segrete del viaggio in Italia”, edito da Il Mulino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il sesso, l’arte e l’addio: il lato segreto del viaggio romano di Goethe

