Casa Riformista-Italia Viva ha chiesto ufficialmente di accelerare i tempi per la scelta del candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Roma, accusando i partiti di rallentamenti che rischiano di compromettere la stabilità della coalizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel pieno del periodo di Carnevale, quando gli scherzi fanno parte della tradizione e della leggerezza della festa, il clima politico cittadino richiede invece serietà, chiarezza e senso di responsabilità. In vista delle prossime elezioni amministrative, “Casa Riformista – Italia Viva” sollecita un’accelerazione nella definizione del candidato sindaco e della proposta politica alternativa a chi oggi guida la città. « Sulla ricerca del candidato sindaco non sono più accettabili ulteriori ritardi », dichiarano Anna Rosa Sessa, presidente provinciale di Casa Riformista, e Enrico Bastolla, coordinatore cittadino di Italia Viva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative, Casa Riformista-Italia Viva chiede un’accelerazione per definire il candidato sindaco

Italia Viva Piacenza avvia una nuova fase di rilancio e riorganizzazione, con l’obiettivo di rafforzare il proprio radicamento e prepararsi alle sfide future.

Il 25 gennaio 2026, presso il Campo Sportivo in Via Manzoni, si inaugura la segreteria del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa.

