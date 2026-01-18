Centrosinistra l' avvertimento di Borghi Italia Viva | Per battere Meloni serve un' area riformista

L'assemblea di Italia Viva a Milano ha sottolineato l'importanza di un'area riformista unitaria nel centrosinistra. Borghi ha evidenziato come, per affrontare efficacemente le sfide politiche e battere Meloni, sia necessario consolidare un fronte riformista coeso. Questo incontro rappresenta un momento di riflessione sul ruolo del centrosinistra nel contesto attuale, sottolineando l'esigenza di unire le forze per un'azione politica più efficace.

"L'assemblea di Italia viva tenutasi ieri a Milano rappresenta un passaggio importante, per le prospettive del centrosinistra e del Paese. L'avvio del percorso di "Casa Riformista" segna, nei fatti, l'abbrivio che ci condurrà alle elezioni politiche del 2027. E' la strada per garantire la reale, concreta, effettiva possibilità che esista una alternativa alla destra guidata da Giorgia Meloni. Che, se potesse disporre di una seconda possibilità di guida del paese, non farebbe altro che riproporre in Italia il modello Trump: un secondo mandato ancora più radicale, più eccessivo, più scardinante del primo, puntando dritta al Quirinale per confezionare da lì quella "rivoluzione dall'alto" che nei cuori (e nei piani) della Destra italiana cova da tempo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Faraone annuncia l’avvio di Casa Riformista, un progetto del centrosinistra che mira a unire le forze di buonsenso per offrire un’alternativa ai governi di Schifani e Meloni. L’obiettivo è creare uno spazio politico che promuova politiche concrete su sicurezza, tasse e infrastrutture, contrastando le promesse non mantenute e le scelte che hanno segnato gli ultimi anni. Un passo verso una proposta più equilibrata e responsabile per il paese.

