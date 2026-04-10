Il ritorno delle scarpe con l’occhio di quando eravamo bambini | il trend lanciato da Belén Rodriguez

Nella primavera del 2026, torna di tendenza un modello di scarpa che richiama lo stile dell’infanzia: le scarpe con gli occhielli. La popolare showgirl ha recentemente sfoggiato un paio di questo tipo, riportando alla ribalta un accessorio che richiama le scarpe indossate durante l’infanzia. Il trend si distingue per il suo ritorno a un look semplice e nostalgico, spesso accompagnato da outfit moderni e casual.