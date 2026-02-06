Il ritorno dei collant colorati il trend lanciato da Arisa a poche settimane da Sanremo 2026
Arisa torna al centro dell’attenzione con un look vivace e colorato, in pieno stile Sanremo. A poche settimane dall’inizio del festival, la cantante ha già fatto parlare di sé, annunciando la disponibilità di “Magica Favola” e sfoggiando collant dai colori brillanti che hanno catturato l’occhio di tutti. La sua scelta di stile sembra voler puntare sulla freschezza e originalità, confermando la sua voglia di sorprendere già in anticipo sulla kermesse.
Arisa si sta preparando alla nuova esperienza a Sanremo 2026. Di recente ha annunciato che è possibile presalvare Magica Favola e lo ha fatto con un look che non è passato inosservato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Arisa cambia look: a poche settimane da Sanremo sfoggia i capelli lunghi a effetto bagnato
Arisa ha recentemente rinnovato il suo stile, passando dai capelli corti a una chioma lunga e dall’aspetto a effetto bagnato.
Sanremo 2026, il ritorno di Francesco Renga stravolge tutto: salta lo spin-off lanciato da Conti
Sanremo 2026 si avvicina e porta con sé sorprendenti novità.
Ditonellapiaga con Che fastidio! a Sanremo 2026
